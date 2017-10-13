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Konsolosluk krizinde yeni gözaltı!

10 Ekim 2017, Salı
ABD konsolosluğu soruşturması kapsamında aranan ikinci isim Mete Cantürk'ün, dün oğlu ve karısının gözaltına alınmasının ardından bugün de kızı gözaltına alındı.
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