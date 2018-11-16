Konya’nın Güneysınır ilçesinde, iş yerinde sigara içilmesine izin verdiği için kendisini şikayet ettiğini iddia ettiği komşusunu öldüren ve iki çocuğunu yaralayan cinayet zanlısı, olaydan 4 gün sonra polise teslim oldu.
Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı polise teslim oldu16 Kasım 2018, Cuma
- Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı polise teslim oldu
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