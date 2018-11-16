Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı polise teslim oldu 16 Kasım 2018, Cuma

Konya’nın Güneysınır ilçesinde, iş yerinde sigara içilmesine izin verdiği için kendisini şikayet ettiğini iddia ettiği komşusunu öldüren ve iki çocuğunu yaralayan cinayet zanlısı, olaydan 4 gün sonra polise teslim oldu.