Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler10 Aralık 2018, Pazartesi
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