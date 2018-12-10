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Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler

10 Aralık 2018, Pazartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.


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