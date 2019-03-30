Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkutan yangın!30.03.2019 20:15
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