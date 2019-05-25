Haberler Web TV Kocaeli'de yola dökülen gübre faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'de yola dökülen gübre faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

25.05.2019 01:16

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda bir tırdan dökülen gübrinin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. Kazada tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları