Kocaeli'de yola dökülen gübre faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda bir tırdan dökülen gübrinin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. Kazada tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de yola dökülen gübre faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var25.05.2019 01:16
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