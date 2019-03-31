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Kocaeli seçim sonuçları: 31 Mart Kocaeli ilçeleri yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?

31.03.2019 21:41

Kocaeli yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Kocaelililer sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Kocaeli seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Kocaeli'de hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Kocaeli yerel seçim sonuçları...


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