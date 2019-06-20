KKTC'den 'Kapalı Maraş' açıklaması: Haklarımızı başkalarına teslim etmeyeceğiz 20.06.2019 21:53

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Rum tarafının attığı tek taraflı adımlar sonrası Doğu Akdeniz’de yaşanan sondaj gerilimine değinen Özersay, Kıbrıs Türk tarafı olarak çatışmadan yana olmadıklarını ancak haklarını da başkalarına teslim etmeyeceklerini söyledi.