Kızılay'dan 29 Ekim'e özel Mustafa Kemal Atatürk videosu! Tüyleriniz diken diken olacak 29.10.2019 08:21

Birinci dünya savaşında ve Kurtuluş Savaşı'nda cephe hattında Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren Hilal-i Ahmer yani Türk Kızılay'ı Cumhuriyetin 96 yılı şerefine bir video paylaştı. Video Hilâl-i Ahmer hastanesinden gerçek bir hikayeye aitti. Yıl 1912'ydi. Tedaviye alınan ise Binbaşı Mustafa Kemal'di. İşte tüyleri diken diken eden o video...