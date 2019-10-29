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Kızılay'dan 29 Ekim'e özel Mustafa Kemal Atatürk videosu! Tüyleriniz diken diken olacak

29.10.2019 08:21

Birinci dünya savaşında ve Kurtuluş Savaşı'nda cephe hattında Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren Hilal-i Ahmer yani Türk Kızılay'ı Cumhuriyetin 96 yılı şerefine bir video paylaştı. Video Hilâl-i Ahmer hastanesinden gerçek bir hikayeye aitti. Yıl 1912'ydi. Tedaviye alınan ise Binbaşı Mustafa Kemal'di. İşte tüyleri diken diken eden o video...


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