Kızılay'dan 29 Ekim'e özel Mustafa Kemal Atatürk videosu! Tüyleriniz diken diken olacak

Birinci dünya savaşında ve Kurtuluş Savaşı'nda cephe hattında Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren Hilal-i Ahmer yani Türk Kızılay'ı Cumhuriyetin 96 yılı şerefine bir video paylaştı. Video Hilâl-i Ahmer hastanesinden gerçek bir hikayeye aitti. Yıl 1912'ydi. Tedaviye alınan ise Binbaşı Mustafa Kemal'di. İşte tüyleri diken diken eden o video...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.