Kırşehir'de dehşet olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kırşehir'de bir evden yükselen çığlıklar nedeniyle vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Afgan uyruklu bir kadını evinde boğazı kesilmiş halde buldu.
Kırşehir'de dehşet olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu25 Ocak 2019, Cuma
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