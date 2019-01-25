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Kırşehir'de dehşet olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

25 Ocak 2019, Cuma

Kırşehir'de bir evden yükselen çığlıklar nedeniyle vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Afgan uyruklu bir kadını evinde boğazı kesilmiş halde buldu.


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