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Kirli anlaşma deşifre oldu

13 Kasım 2017, Pazartesi
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rakka'da DEAŞ'lı teröristler ile PKK/PYD'nin gizli anlaşmasını deşifre eden özel bilgeleri paylaştı. Rakka’da sıkışan en az 350 DEAŞ’lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehirden tahliye edilmişti. O görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.
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