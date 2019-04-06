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Kırklareli'nde son sonuç belli oldu! Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı

06.04.2019 18:04

Kırklareli'nde MHP'nin itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 114 oy farkla belediye başkanlığını kazandı.


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