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Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Atatürk sorusunu bilemeyince...

27 Ocak 2019, Pazar

Murat Yıldırım'ın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster 799. bölüm dün akşam Atv ekranlarına geldi. Başarılı sunucu yarışmacıya "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusunu yöneltti. Kendisine yöneltilen 5. soruya cevap vermekte zorlanan yarışmacı 2 jokerini birden kullandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 799. bölüm tüm soru ve cevapları...


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