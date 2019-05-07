"Kim Milyoner Olmak İster?" 822. bölüm izle! Kim Milyoner Olmak İster 06 Mayıs 2019 07.05.2019 11:09

Dünyanın en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Kim Milyoner İster? yarışması 822. bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 822. bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz. İyi seyirler...