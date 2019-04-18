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Kim Kardashian yatak odasındaki ilginç düzeneği böyle gösterdi

18.04.2019 18:22

Kim Kardashian'ın paylaşımı takiçilerini şaşırttı. Kardashian, Los Angeles'taki evinin kapılarını açtı. ABD'li TV yıldız, yatak odasındaki ilginç düzeneği takipçileriyle paylaştı. Uzaktan kumandayla çalışan bu sistemde, önce perdeler kapatılıyor ve ardından yer döşemesinin altından bir TV ünitesi ortaya çıkıyor. İşte o görüntüler...


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