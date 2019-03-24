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Kilosu altınla yarışıyor! 40 metreden toplanıyor

24.03.2019 11:09

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Gram altınla yarışan künarı toplamak için 40 metre yüksekliğe çıkan işçiler, adeta ölüme meydan okuyor.


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