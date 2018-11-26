Kilolarca altını bagaja koydu... İstanbul'da inanılmaz anlar 26 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul Başakşehir’de bir kişi, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin bagajındaki 4.5 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden kurye, belindeki silahla soyguncunun peşinden defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan soyguncu ise başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.