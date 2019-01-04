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Kilis'te askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03 Ocak 2019, Perşembe

Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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