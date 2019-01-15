Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gök gafı

Ankara adayını tanıtmak için kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Gök'ün ismini söylerken büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Gök diyeceğine "G.t" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gök gafı15 Ocak 2019, Salı
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