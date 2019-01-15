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Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gök gafı

15 Ocak 2019, Salı

Ankara adayını tanıtmak için kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Gök'ün ismini söylerken büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Gök diyeceğine "G.t" dedi.


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