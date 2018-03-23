Kılıçdaroğlu yine bol keseden salladı 22 Mart 2018, Perşembe

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için umutlu olduğunu belirtti. Demokrasiye güvendiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.