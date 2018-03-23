Kılıçdaroğlu yine bol keseden salladı

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için umutlu olduğunu belirtti. Demokrasiye güvendiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu yine bol keseden salladı22 Mart 2018, Perşembe
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kalan karakter 1000
Sayın Kılıçdaroğlu iyi sallıyor hayatında yüzde 30 alayamayan şahıs yüzde 70 alacakmış küçük atta civcivler yesin..!
aydın doğanın kanalında her akşam chplilerle program yapılıyor. hayırdır
yav bu adama ne içirdiniz gene
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