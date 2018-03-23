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Kılıçdaroğlu yine bol keseden salladı

22 Mart 2018, Perşembe

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için umutlu olduğunu belirtti. Demokrasiye güvendiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ali Ali

Sayın Kılıçdaroğlu iyi sallıyor hayatında yüzde 30 alayamayan şahıs yüzde 70 alacakmış küçük atta civcivler yesin..!

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evet0
hayır0
cevapla 22.03.2018 14:21
hakan hakan

aydın doğanın kanalında her akşam chplilerle program yapılıyor. hayırdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.03.2018 12:18
senol senol

yav bu adama ne içirdiniz gene

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.03.2018 12:01
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