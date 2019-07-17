Kıdem tazminatında yeni bir dönem başlıyor. Hazırlanan ekonomik kalkınma reformunda kıdem tazminatı alma şartları değişiyor. Kıdem tazminatı ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) entegre edilecek. Böylelikle kıdem tazminatı alma konusunda sorun yaşayan çalışanların tazminatları devlet garantisi altına alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınına katılarak Kıdem tazminatı fonu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
Kıdem tazminatı ve BES'te yeni dönem... Kıdem tazminatı ile BES entegre ediliyor (Video)17.07.2019 17:22
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu! Çavuşoğlu: Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi
- Son dakika: FETÖ sanığı lokantacı İsmail Çolak'a 5 yıl hapis
- Kıdem tazminatı ve BES'te yeni dönem... Kıdem tazminatı ile BES entegre ediliyor (Video)
- SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?
- Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar verildi
- Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya sert tepki!
- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar! Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in cezaları belli oldu
- Son dakika haberi: Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ilk tepki: Gereken cevap verilecek (Video)
- Erbil'de taziyeden dönen konsolosluk çalışanlarına susturucu silahlı suikast: 1 diplomat şehit 2 diplomat yaralı
- Siirt'te kan donduran olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti
- Erbil'deki Türk diplomatlara saldırının arkasında PKK şüphesi (Video)
- İşte CHP'nin algı operasyonlarının perde arkası!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.