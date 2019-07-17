Kıdem tazminatı ve BES'te yeni dönem... Kıdem tazminatı ile BES entegre ediliyor (Video) 17.07.2019 17:22

Kıdem tazminatında yeni bir dönem başlıyor. Hazırlanan ekonomik kalkınma reformunda kıdem tazminatı alma şartları değişiyor. Kıdem tazminatı ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) entegre edilecek. Böylelikle kıdem tazminatı alma konusunda sorun yaşayan çalışanların tazminatları devlet garantisi altına alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınına katılarak Kıdem tazminatı fonu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili detaylı açıklamaları...

