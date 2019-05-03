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Kerimcan Durmaz'ın skandal videosuna Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama!

03.05.2019 13:24

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler çığ gibi büyürken, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama geldi.Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı olan Kerimcan Durmaz'ın müstehcen paylaşımıyla ilgili bakın neler söyledi! İşte sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın, uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsüne ünlülerden gelen tepkiler!


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