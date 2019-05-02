Haberler Web TV Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti

Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti

02.05.2019 14:01

YouTube üzerinden Breaking Magician's adıyla yayın yapan maskeli sihirbaz, daha önce aşina olduğumuz pek çok illuzyon gösterisinin sırlarını bir bir ifşa ediyor. Sihirbazın videoları şimdiye kadar izlenme rekorları kırdı. Eminiz ki sizde görünce 'Gerçekten bu kadar kolay mıydı?' diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları