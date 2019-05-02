Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti

YouTube üzerinden Breaking Magician's adıyla yayın yapan maskeli sihirbaz, daha önce aşina olduğumuz pek çok illuzyon gösterisinin sırlarını bir bir ifşa ediyor. Sihirbazın videoları şimdiye kadar izlenme rekorları kırdı. Eminiz ki sizde görünce 'Gerçekten bu kadar kolay mıydı?' diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...
Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti02.05.2019 14:01
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