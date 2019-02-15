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Kendall Jenner dekolteli elbisesi ile olay yarattı

15.02.2019 17:12

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yine yaptı yapacağını! Amerika'da bir canlı yayına katılan Kendall Jenner, önce dekolteli elbisesi ile olay yarattı.


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