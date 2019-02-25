Kendall Jenner, Akademi Ödülleri'nden sonra katıldığı Vanity Fair partisinde dekoltesiyle konuşuldu! 25.02.2019 12:52

Kendall Jenner, yine adından söz ettirmeyi başardı. Güzel model Kendall Jenner, bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Töreni'nden sonra Vanity Fair'in geleneksel partisine katıldı. Beverly Hills'teki Wallis Annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti. Partiye katılan Kendall Jenner'ın dekoltesi ise geceyi gölgede bıraktı.