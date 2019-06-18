Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ikiyüzlü' Muhammed Mursi açıklaması

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili Türkiye’de devlet kademesi taziyelerini paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugünkü grup toplantısında günah çıkarmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, darbe yönetiminin yanında yer alarak Müslüman Kardeşler’in terörist ilan edilmesini istemiş ve AK Parti’ye tepki göstermişti. Terör örgütü YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, darbecilerin yanında yer alıp Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı terörist olarak görülmesini istemişti. Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Suudi Arabistan-BAE-Mısır'ın terör örgütü kabul ettiği Müslüman Kardeşlerden desteğini çekmeli. Bir Terör örgütünün (İhvan'ın) dört parmağını getirip kendi simgeniz yaptınız” demişti. Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda ise iki yüzlülüğünü dışa vurdu. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi ilişkin Kılıçdaroğlu "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ikiyüzlü' Muhammed Mursi açıklaması18.06.2019 18:48
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