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Kemal Kılıçdaroğlu fena yakalandı!

08.05.2019 14:23


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun İBB tabelasına T.C ibaresini eklediğini söyleyip Bahçeli'ye 'bu da sana kapak olsun' diye çirkin ifadelerde bulunmuştu. Bu çıkış sonrası akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında PKK'ya yakınlığı ile bilinen IMC televizyonunda söylediği sözler geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı programda anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştireceklerini söylemişti.

Programın bu bölümünü paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun çirkin ifadelerine kendi sözleriyle cevap verdiler.

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