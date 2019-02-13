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Kazdağları'nda yoğun kar yağışı! Onlarca araç mahsur kaldı

13.02.2019 12:25

Balıkesir’in Edremit, Havran ve Çanakkale’nin Yenice İlçeleri arasında kalan Kazdağları’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım yolunda gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kar yağışı nedeniyle kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçları orman köylüleri traktörleri ile kurtarıyor.


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