Haberler Web TV Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Bu lig bitmez!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Bu lig bitmez!

30.08.2019 23:54

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Bedir, "MHK Başkanı, bize yeni bir başlangıç olacak dedi. Böyle yeni başlayacaksa bu lig bitmez. Eğer bu sefer de Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı. Bizim yenilmemiz gerekiyordu." dedi.


Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları;

Rakibimiz, buraya 2 maçta 1 puanla gelmişti. Burada galip gelmeliydi. Bir şekilde kazanmalıydı. İki oyuncumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım.

MHK Başkanı, bize yeni bir başlangıç olacak dedi. Böyle yeni başlayacaksa bu lig bitmez. Eğer bu sefer de Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı. Bizim yenilmemiz gerekiyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları