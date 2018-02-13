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Katme köyünde YPG cephaneliği vuruldu

12 Şubat 2018, Pazartesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı harekatı” kapsamında Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait bir cephanelik vuruldu. O anlar saniye saniye kaydedildi...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik, tevfik,

uyuyan dev uyandı ,ey kafirler bundan sonra size gün yüzü yok ,yeter yaptığınız kötülükler ,sinin cehenneme

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evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:37
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