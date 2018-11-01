Kastamonu'da feci kaza 01 Kasım 2018, Perşembe

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.