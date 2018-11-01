Haberler Web TV Kastamonu'da feci kaza

Kastamonu'da feci kaza

01 Kasım 2018, Perşembe

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları