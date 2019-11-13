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Kastamonu'da ayı akaryakıt istasyonuna daldı! O anlar kamerada...

13.11.2019 02:13

Kastamonu'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. Akaryakıt çalışanları korku dolu anlar yaşadı. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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