Kastamonu'da ayı akaryakıt istasyonuna daldı! O anlar kamerada... 13.11.2019 02:13

Kastamonu'da, akaryakıt istasyonuna giren ayı paniğe neden oldu. Akaryakıt çalışanları korku dolu anlar yaşadı. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.