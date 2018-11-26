Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay! Drone ile soydular 26 Kasım 2018, Pazartesi

Telefon dolandırıcıları akıllara durgunluk veren bir yöntem kullanmaya başladı. Kurbanlarını drone ile takip edip ne yaptığını anbean söylüyorlar. Kurban da operasyon düzenlendiğini düşünüp istedikleri parayı teslim ediyor.