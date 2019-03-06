Kasımpaşa’da PKK destekçisi CHP Beyoğlu adayı Alper Taş ile halkı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan ayar üstüne ayar: PKK'lının elini sıkmak vatana ihanet olur!
Kasımpaşalı seçmenden Ekrem İmamoğlu'na ayar üstüne ayar!06.03.2019 18:33
- Kasımpaşalı seçmenden Ekrem İmamoğlu'na ayar üstüne ayar!
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