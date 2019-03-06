Haberler Web TV Kasımpaşalı seçmenden Ekrem İmamoğlu'na ayar üstüne ayar!

Kasımpaşalı seçmenden Ekrem İmamoğlu'na ayar üstüne ayar!

06.03.2019 18:33

Kasımpaşa’da PKK destekçisi CHP Beyoğlu adayı Alper Taş ile halkı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan ayar üstüne ayar: PKK'lının elini sıkmak vatana ihanet olur!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları