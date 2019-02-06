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Kartal'daki binanın çökme anı kamerada

06 Şubat 2019, Çarşamba

İstanbul Kartal'daki binanın binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.


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