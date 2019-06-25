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Kartal'da iğrenç olay! Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!

25.06.2019 03:53

Kartal'da sokakta yürüyen kadın, yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı tarafından taciz edildi. Genç kızın tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakaladı. Polis, şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtardı.


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