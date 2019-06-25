Kartal'da sokakta yürüyen kadın, yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı tarafından taciz edildi. Genç kızın tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakaladı. Polis, şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtardı.
Kartal'da iğrenç olay! Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!25.06.2019 03:53
- Kartal'da iğrenç olay! Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!
- Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! Değeri 10 milyon TL...
- İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- ABD ve İran arasında gerilim nasıl tırmandı?
- Lübnan'dan açıklama: Filistin'i satanlardan olmayacağız
- Çipras'tan Türkiye'ye haddini aşan tehdit!
- ABD Başkanı Trump, İran'a ek yaptırımlar ön gören kararnameyi imzaladı
- CHP’li İzmir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer çarşamba günü 200 milyon liralık borç için
- Tekirdağ'da feci kaza! Kırmızı ışıkta 120 kilometre hızla ile geçip kamyonun altına girdi: 1 ölü 3 yaralı (Video)
- 14 bin TL'lik cezaya rağmen bunu yaptılar! 2 yılda 28 uçağa...
- Mersin'de yük treninin servis minibüsüne çarptığı kaza anı kamerada (Video)
- Arap gençleri "lider Erdoğan" dedi! Putin'i 2'ye Trump'ı 4'e katladı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.