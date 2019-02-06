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Kartal'da bina çöktü! Kadın enkaz altından böyle kurtarıldı

06 Şubat 2019, Çarşamba

İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binın enkazından 1 kadın yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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