Haberler Web TV Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

18.07.2019 00:52

Kars'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet içinde sıkışan yaralıların olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları