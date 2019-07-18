Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kars'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet içinde sıkışan yaralıların olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kars'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı18.07.2019 00:52
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