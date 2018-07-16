Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir 15 Temmuz 2018, Pazar

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi, ağabeyini anlattı. Kardeş Halisdemir, "Abim o gün babamın şapkasını öne eğdirmedi. Biz 7 kardeştik şimdi 70 milyon kardeşiz" dedi.