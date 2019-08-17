Karaköy'de şaşırtan görüntü... Göle dönen yola oltasını salladı 17.08.2019 15:42

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu semtlerin başında gelen Karaköy'de bir vatandaş göle dönen yola olta attı. O anlar kameraya böyle yansıdı...