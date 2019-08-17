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Karaköy'de şaşırtan görüntü... Göle dönen yola oltasını salladı

17.08.2019 15:42

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu semtlerin başında gelen Karaköy'de bir vatandaş göle dönen yola olta attı. O anlar kameraya böyle yansıdı...


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