Karadeniz'deki sel felaketinde mahsur kalanlar var

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da Cevizdere ırmağı boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.
Karadeniz'deki sel felaketinde mahsur kalanlar var08 Ağustos 2018, Çarşamba
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