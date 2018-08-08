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Karadeniz'deki sel felaketinde mahsur kalanlar var

08 Ağustos 2018, Çarşamba

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da Cevizdere ırmağı boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

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