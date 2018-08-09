Yol Durumu

Karadeniz'de yeni taşkın! Sahil yolu ulaşıma kapatıldı

09 Ağustos 2018, Perşembe

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var, endişeliyiz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları