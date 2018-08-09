Karadeniz'de yeni taşkın! Sahil yolu ulaşıma kapatıldı 09 Ağustos 2018, Perşembe

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var, endişeliyiz" dedi.