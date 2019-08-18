Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor 18.08.2019 22:18

Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği D-100 karayolunda yoğunluk havadan görüntülendi.