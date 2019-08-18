Haberler Web TV Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor

Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor

18.08.2019 22:18

Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği D-100 karayolunda yoğunluk havadan görüntülendi.


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