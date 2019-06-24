Antalya'nın Finike ilçesinde kanyonda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen yönlerini şaşırıp dağlık alanda mahsur kaldı. Öğretmenler, 25 kişilik kurtarma ekibinin 5 saat sonrası ulaştığı bölgeden insan zinciriyle kurtarıldı.
Kanyonda kaybolan öğretmenler, saatler sonra bulunup kurtarıldı (Video)24.06.2019 12:56
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