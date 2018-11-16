Kanun tasarısı Meclis'ten geçti! Sigara tiryakileri... 16 Kasım 2018, Cuma

Sağlık alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanunla birlikte kamudan ihraç edilen sağlık çalışanları 450 gün sonunda mesleklerini yapabilecek. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tutuklama sebebi sayılacak! Embriyo alım-satımını yapanlara 5 yıl ceza verilecek. Düzenlemede sigarayla ilgili kararlar da alındı. Artık üniversitelerde sigara satılamayacak ve sigara paketleri tek tip olacak. İşte detaylar...