Kanlı Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı

40 yıl önce Kabe'nin 2 hafta boyunca süren işgal görüntüleri ortaya çıktı. 270 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskında şiddetli çatışmaların görüntüleri kaydedildi.
Suudi Arabistan yerel basını, 40 yıl önce gerçekleştirilen Kabe baskınına ilişkin video görüntülerini ilk kez paylaştı.
İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi.
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