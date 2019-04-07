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Kamışlı’da teröristlerin zırhlı aracı ve konvoyu görüntülendi

07.04.2019 11:20


Suriye'nin Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG terör örgütünün zırhlı aracı ve konvoyları görüntülendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da çevre yolunda bir tırın üzerine konulmuş zırhlı paletli araç görüntülendi. Önünde teröristlerin sözde aldığı önlemler altında ilerleyen zırhlı aracı taşıyan TIR, Kamışlı'nın iç kesimlerine doğru yoluna devam etti. Daha sonra PKK/YPG terör örgütünün kullandığı 10 araçlık konvoy da pikaplar üzerine kurulu ağır silahlarla görüntülendi. Kamışlı çevre yolunda ilerleyen teröristlerin konvoyunun sirenler çalarak Nusaybin eski sınır kapısı yanından ilçenin merkezine gittiği gözlendi.
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