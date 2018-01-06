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Kahraman polis Fethi Sekin

05 Ocak 2018, Cuma

İzmir'de geçen yıl terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda olası bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde yer etti.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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OSMANLI OSMANLI

Allah rahmet eylesin, mekani cennet olsun

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evet1
hayır0
cevapla 05.01.2018 15:06
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