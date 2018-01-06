Kahraman polis Fethi Sekin

İzmir'de geçen yıl terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda olası bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde yer etti.
Kahraman polis Fethi Sekin05 Ocak 2018, Cuma
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Allah rahmet eylesin, mekani cennet olsun
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