İstanbul Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kadıköy'de korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü23.02.2019 17:59
- Kadıköy'de korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü
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