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Kadıköy'de korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü

23.02.2019 17:59

İstanbul Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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