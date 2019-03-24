Kadıköy'de 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı 24.03.2019 10:29

Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.