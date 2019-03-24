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Kadıköy'de 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı

24.03.2019 10:29

Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.


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