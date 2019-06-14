KADEM'den Babalar Günü'ne özel duygulandıran video 14.06.2019 18:28

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, Babalar Günü'ne özel hazırladığı duygu dolu videoyu #BenimBabam etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşılan duygu dolu video, KADEM'in resmi Twitter hesabı @kademorgtr'da üzerinden, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı. #BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da beğenildi ve paylaşıldı.